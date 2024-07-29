Трамп пообещал сделать «криптостолицу планеты» из США

Он пообещал создать план, который позволит стране стать криптовалютной сверхдержавой. Трамп также назвал текущую политику администрации Белого дома «репрессивной» и пообещал уволить председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) Гэри Генслера за его жесткую позицию по криптовалютам.

Экс-президент заявил о создании президентского консультативного совета по биткоину и криптовалютам, пообещав сохранить запасы биткоинов правительства США.

Независимый кандидат Роберт Ф. Кеннеди-младший предложил правительству ежедневно покупать 550 биткоинов, а сенатор Синтия Ламмис предложила создать резерв из 1 млн биткоинов за пять лет.