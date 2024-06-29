Трамп пообещал создать американскую версию израильского «Железного купола»

Выступая перед сторонниками в Вирджинии, Трамп заверил, что при нем будет разработана современная система противоракетной обороны для защиты Соединенных Штатов.

«В мой следующий срок мы создадим великий „Железный купол“ над нашей страной. Это будет купол, которого никто никогда раньше не видел — современная противоракетная защита», — заявил Трамп. Он подчеркнул, что система будет полностью производиться в Соединенных Штатах.

Система «Железный купол», разработанная Израилем, известна своей способностью перехватывать и уничтожать ракеты малой дальности и артиллерийские снаряды.