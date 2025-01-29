Опубликовано 29 января 2025, 18:101 мин.
Трамп потребовал создать американский аналог «Железного Купола»Исполнительный указ Трампа призывает к созданию новой системы ПРО космического базирования
Новый указ президента Трампа направлен на «защиту Соединенных Штатов от ракетных атак и атак беспилотников путем создания системы противоракетной обороны следующего поколения». План направлен на увеличение присутствия военных в космосе и включает создание «космических перехватчиков», которые смогут уничтожать ракеты на ранней стадии их запуска.
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Американские военные должны теперь создать новый противоракетный щит для защиты от широкого спектра воздушных угроз, включая баллистические и гиперзвуковые ракеты, беспилотники и другие современные ракеты. Ключевой особенностью плана является развертывание спутников, способных отслеживать гиперзвуковые ракеты.
Приказ, как вы могли понять, предусматривает размещение оружия в космосе — тема, которая уже давно вызывает споры, — и разработку локальных ракет-перехватчиков для защиты крупных городов. Кроме того, Пентагону поручено изучить новые, «нетрадиционные» методы, такие как лазеры, для уничтожения ракет.