Трамп потребовал создать американский аналог «Железного Купола»

Американские военные должны теперь создать новый противоракетный щит для защиты от широкого спектра воздушных угроз, включая баллистические и гиперзвуковые ракеты, беспилотники и другие современные ракеты. Ключевой особенностью плана является развертывание спутников, способных отслеживать гиперзвуковые ракеты.

Приказ, как вы могли понять, предусматривает размещение оружия в космосе — тема, которая уже давно вызывает споры, — и разработку локальных ракет-перехватчиков для защиты крупных городов. Кроме того, Пентагону поручено изучить новые, «нетрадиционные» методы, такие как лазеры, для уничтожения ракет.