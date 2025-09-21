Трамп повысил плату за рабочую визу до $100 000, что вызвало панику среди индийцев

Дональд Трамп объявил о резком повышении платы за спонсорство H-1B до $100 000 за нового работника, что резко превышает нынешние $2–5 тысяч. Позже Белый дом уточнил, что плата касается только новых заявок, действующие визы и продления остаются без изменений.

Администрация Трампа утверждает, что повышение ограничит доступ к визам только «самым выдающимся специалистам» и предотвратит злоупотребления со стороны аутсорсинговых компаний, якобы занижающих зарплаты американским работникам. Сумма взносов может принести бюджету США более $100 млрд.

В Индии повышение вызвало тревогу. Министерство иностранных дел и индустрия IT предупреждают о «гуманитарных последствиях» для семей работников и о возможных сбоях в проектах. Ассоциация NASSCOM подчеркнула, что такие меры должны вводиться с переходным периодом, иначе “пострадает американская инновационная экосистема и рынок труда”.