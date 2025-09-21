Наука и технологии
Опубликовано 21 сентября 2025, 18:55
1 мин.

Трамп повысил плату за рабочую визу до $100 000, что вызвало панику среди индийцев

Работников в США
H-1B — это американская виза для иностранных специалистов, действующая с 1990 года. За последний год 72% из почти 400 000 поданных заявок получили граждане Индии. Для индийских IT-компаний эти визы крайне важны, но теперь всё будет по-другому.
Трамп повысил плату за рабочую визу до $100 000, что вызвало панику среди индийцев

© Ferra.ru

Дональд Трамп объявил о резком повышении платы за спонсорство H-1B до $100 000 за нового работника, что резко превышает нынешние $2–5 тысяч. Позже Белый дом уточнил, что плата касается только новых заявок, действующие визы и продления остаются без изменений.

Администрация Трампа утверждает, что повышение ограничит доступ к визам только «самым выдающимся специалистам» и предотвратит злоупотребления со стороны аутсорсинговых компаний, якобы занижающих зарплаты американским работникам. Сумма взносов может принести бюджету США более $100 млрд.

В Индии повышение вызвало тревогу. Министерство иностранных дел и индустрия IT предупреждают о «гуманитарных последствиях» для семей работников и о возможных сбоях в проектах. Ассоциация NASSCOM подчеркнула, что такие меры должны вводиться с переходным периодом, иначе “пострадает американская инновационная экосистема и рынок труда”.

Источник:theprint
Автор:Максим Многословный
Теги:
#работа
,
#Трамп
,
#индия
,
#сша