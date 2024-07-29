Трамп предложил создать «стратегический резерв биткоинов» США

Он захотел, чтобы США стали ведущей страной по добыче криптовалют. Трамп заявил, что его администрация сохранит все биткоины, которые в настоящее время находятся в распоряжении правительства США.

План Трампа включает в себя создание консультативного совета по биткоину и криптовалютам для разработки прозрачного нормативного руководства и создания благоприятных условий для майнинга криптовалют в США. Кроме того, он поклялся не допустить создания цифровой валюты Центрального банка (CBDC).

Поддержка биткоина Трампом контрастирует с его прежним скептицизмом, но даже и без этого, предложенный стратегический резерв, должен пройти множество «препятствий», прежде чем стать реальностью.