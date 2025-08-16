Трамп пригрозил пошлинами до 300% на полупроводники

Ранее Трамп говорил о 100-процентной пошлине на импортные полупроводники, но предлагал исключения для компаний, которые перенесут производство в США. На встрече с главой Apple Тимом Куком он отметил, что Apple может получить льготы — компания пообещала вложить 600 миллиардов долларов в американские заводы. Так, Трамп пошёл дальше и заявил, что тарифы могут достичь 200−300%.

Кроме того, Трамп продолжает угрожать пошлинами отдельным странам напрямую: он упомянул 50% тариф на индийские товары и возможные новые сборы на российскую энергию.