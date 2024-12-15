Трамп призвал сбивать загадочные беспилотники над территорией США

«Может ли такое происходить при неведении нашего правительства — я так не думаю. Известите общественность сейчас же. Иначе — сбивайте их», — написал Трамп. Заявление было сделано после того, как пресс-секретарь Совета национальной безопасности Джон Кирби сообщил, что ФБР не смогло определить происхождение беспилотников, летавших над Нью-Джерси. Кирби подчеркнул, что американские власти относятся к ситуации «очень серьезно».

Тем временем американский ученый Майк Адамс предположил, что необычные беспилотники связаны с секретными испытаниями, проводимыми воздушными силами США.

Никто так и не признался.