Трамп простит Huawei, если китайцы снизят пошлины на американские товары

В рамках этого соглашения должны быть частично отменены пошлины на импорт товаров из Китая. Как рассказал журналистам Президент США, если страны совершат сделку, то он может себе представить включение вопроса по Huawei в качестве одного из пунктов соглашения. При этом Трамп продолжает называть китайскую компанию очень опасной.

Отметим, что ситуация с баном Huawei в Америке продолжает обостряться. Сначала, после новостей о внесении компании в чёрный список министерства торговли США, о приостановлении сотрудничества заявила Google. Затем о том же сообщила британская компания ARM, занимающаяся созданием и лицензированием ядер для процессоров. А вчера стало известно, что Huawei исключили из ассоциации SD Card Association, что делает для компании невозможным производство и продажу смартфонов с картами памяти microSD.