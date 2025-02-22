Наука и технологии
Опубликовано 22 февраля 2025, 03:00
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Трамп раскритиковал Boeing за срыв сроков поставки президентского самолёта

Хотя деньги компания получила
Дональд Трамп раскритиковал компанию Boeing за задержку поставки своего самолёта для перелётов президента. Новый самолёт должен заменить Air Force One — специально оборудованный Boeing 747.
Трамп раскритиковал Boeing за срыв сроков поставки президентского самолёта
© Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0 / Wikimedia Commons

Производитель должен был передать новый самолёт федеральному правительству ещё в 2024 году. Трамп заявил, что Boeing находится в состоянии дефолта и раскритиковал компанию за отступление от первоначальных планов, так как именно Boeing — традиционный подрядчик, обеспечивающий воздушное передвижение президентов США.

Согласно изданию Quartz, ВВС США уже обязались выплатить Boeing $3,5 млрд из контракта на создание двух модифицированных самолётов серии 747, но компания «столкнулась с проблемами, связанными с проектом». Вместо строительства новых самолётов Boeing решила переоборудовать два уже существующих лайнера, что вызвало дополнительные задержки.

Кроме того, компания столкнулась с проблемами в обеспечении безопасности проекта, а это ещё больше отдаляет поставку нового самолёта президенту.