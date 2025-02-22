Трамп раскритиковал Boeing за срыв сроков поставки президентского самолёта

Производитель должен был передать новый самолёт федеральному правительству ещё в 2024 году. Трамп заявил, что Boeing находится в состоянии дефолта и раскритиковал компанию за отступление от первоначальных планов, так как именно Boeing — традиционный подрядчик, обеспечивающий воздушное передвижение президентов США.

Согласно изданию Quartz, ВВС США уже обязались выплатить Boeing $3,5 млрд из контракта на создание двух модифицированных самолётов серии 747, но компания «столкнулась с проблемами, связанными с проектом». Вместо строительства новых самолётов Boeing решила переоборудовать два уже существующих лайнера, что вызвало дополнительные задержки.

Кроме того, компания столкнулась с проблемами в обеспечении безопасности проекта, а это ещё больше отдаляет поставку нового самолёта президенту.