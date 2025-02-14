Трамп расширил полномочия агентства контроля правительства Илона Маска

Опубликовано 14 февраля 2025, 17:151 мин.
Трамп расширил полномочия агентства контроля правительства Илона МаскаПерестройка
Президент США Дональд Трамп подписал указ о предоставлении DOGE Илона Маска большего контроля над федеральными агентствами. Указ предписывает агентствам сократить штат, нанимая только одного нового сотрудника на каждых четырех уволившихся. DOGE будет следить за этими изменениями, работая в тесном контакте с руководителями агентств над реорганизацией штата.
Правовая обеспокоенность по поводу роли DOGE растет. Во вторник наблюдательная группа American Oversight подала в суд на организацию за то, что она не публикует информацию о своей деятельности, обвинив администрацию Трампа в ограничении прозрачности.
Тем временем Республиканская партия продвигает новый бюджет, который включает в себя значительные сокращения программ здравоохранения и борьбы с бедностью, а также продление налоговых льгот Трампа для богатых. Критики утверждают, что это приведет к увеличению государственного долга на 3 триллиона долларов в течение следующего десятилетия.