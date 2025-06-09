Трамп разрешил сверхзвуковые полёты над США

В теории, американцы смогут летать, например, из Нью-Йорка в Лос-Анджелес меньше чем за 4 часа. Это решение может ускорить развитие коммерческих сверхзвуковых самолётов. Уже в январе компания Boom Supersonic испытала свой самолёт XB-1 — первый частный гражданский самолёт, преодолевший звуковой барьер над США.

Глава компании, Блейк Шолл, заявил, что главной преградой для сверхзвука был не звук, а законы, и теперь возвращение таких пассажирских полётов — вопрос времени.