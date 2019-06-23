Трамп развернул кибервойну против Ирана

Об инциденте пишет The Washington Post, ссылаясь на источники в американской разведке. По их информации, операция началась в прошедший четверг. Сотрудники Киберкомандования США готовились к ней «неделями, если не месяцами». Пентагон предложил Трампу провести операцию после того, как произошло нападение на два нефтяных танкера в Оманском заливе, инициатором которого Вашингтон назвал Иран.

Целью кибератаки стали компьютерные системы иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Пока Белый дом никак не прокомментировал ситуацию. Как заявил официальный представитель Минобороны, операции и планы в киберпространстве командованием обсуждаться не будут во имя их безопасности.