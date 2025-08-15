Трамп упростил жизнь компаниям-разработчикам ракет

Руководитель коммерческого космического подразделения регулятора FAA станет политическим назначенцем, а также будет создан советник по дерегуляции для работы с коммерческими космическими компаниями. FAA отвечает за безопасность запусков и соответствие экологическим требованиям, но новые меры позволят компаниям вроде SpaceX быстрее получать разрешения.

Указ также предусматривает пересмотр или отмену части правил безопасности запусков (Part 450), введённых в 2021 году, которые компании считали слишком сложными. Кроме того, федеральные агентства должны убрать дублирующие проверки при строительстве космодромов, особенно на государственных базах.

Эксперты по экологии опасаются, что упрощение проверок увеличит риски для людей и окружающей среды. Представители FAA и Трампа утверждают, что это позволит ускорить развитие коммерческого космического рынка, поддержать инновации и увеличить количество запусков.

Указ также ограничивает влияние штатов на свои экологические правила для космодромов и передаёт Министерству торговли новые полномочия.