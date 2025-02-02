Трамп ввел новые тарифы не только против Китая, но и Канады с Мексикой

Опубликовано 02 февраля 2025, 14:581 мин.
Трамп ввел новые тарифы не только против Китая, но и Канады с МексикойИ Китая
Президент США Дональд Трамп объявил о введении новых тарифов на импорт из Канады, Мексики и Китая. Товары из Канады и Мексики будут облагаться тарифом в 25%, а товары из Китая — тарифом в 10%. Кроме того, более низкий 10-процентный тариф будет применяться к канадским энергоресурсам.
Трамп ввел их в действие на основании Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), ссылаясь на соображения национальной безопасности. Тарифы вступят в силу во вторник, 4 февраля, сообщает The New York Times.
Новые пошлины распространяются на широкий спектр товаров, включая электронику, одежду, лекарства и литиевые батареи. Хотя Трамп утверждает, что они направлены против иностранных государств, именно американские предприятия платят пошлины, зачастую перекладывая расходы на потребителей в виде повышения цен.
Трамп сделал тарифы ключевой частью своей предвыборной кампании и предложил ввести новые, в том числе на тайваньские полупроводники.