Трамп ввел новые тарифы не только против Китая, но и Канады с Мексикой

Трамп ввел их в действие на основании Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), ссылаясь на соображения национальной безопасности. Тарифы вступят в силу во вторник, 4 февраля, сообщает The New York Times.

Новые пошлины распространяются на широкий спектр товаров, включая электронику, одежду, лекарства и литиевые батареи. Хотя Трамп утверждает, что они направлены против иностранных государств, именно американские предприятия платят пошлины, зачастую перекладывая расходы на потребителей в виде повышения цен.

Трамп сделал тарифы ключевой частью своей предвыборной кампании и предложил ввести новые, в том числе на тайваньские полупроводники.