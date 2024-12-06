Трамп выбрал на роль главы NASA миллиардера. Но не того, о ком вы подумали

Айзекман финансировал и участвовал в таких миссиях, как Inspiration 4, первый полностью гражданский орбитальный полет, и Polaris Dawn, где он совершил первый коммерческий выход в открытый космос. Он сменит на этом посту Билла Нельсона, бывшего сенатора, который возглавлял NASA при президенте Джо Байдене.

В своем заявлении Айзекман подчеркнул свою приверженность делу освоения космоса в США.

Назначение Айзекмана согласуется с тем, что Трамп выбирает «нестандартных» кандидатов на высшие государственные должности. Недавно Трамп объявил о создании нового «Департамента эффективности правительства», который возглавят Илон Маск и Вивек Рамасвами.