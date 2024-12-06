Трамп выбрал на роль главы NASA миллиардера. Но не того, о ком вы подумали

Опубликовано 06 декабря 2024, 00:451 мин.
Трамп выбрал на роль главы NASA миллиардера. Но не того, о ком вы подумалиДжаред Айзекман
Избранный президент Дональд Трамп выдвинул миллиардера Джареда Айзекмана на пост следующего администратора NASA. Айзекман, основатель компании Shift4, занимающейся обработкой платежей, известен своим участием в частных исследованиях космоса.
Айзекман финансировал и участвовал в таких миссиях, как Inspiration 4, первый полностью гражданский орбитальный полет, и Polaris Dawn, где он совершил первый коммерческий выход в открытый космос. Он сменит на этом посту Билла Нельсона, бывшего сенатора, который возглавлял NASA при президенте Джо Байдене.
В своем заявлении Айзекман подчеркнул свою приверженность делу освоения космоса в США.
Назначение Айзекмана согласуется с тем, что Трамп выбирает «нестандартных» кандидатов на высшие государственные должности. Недавно Трамп объявил о создании нового «Департамента эффективности правительства», который возглавят Илон Маск и Вивек Рамасвами.