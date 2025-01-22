Трамп выделил $500 млрд на один из мощнейших ИИ-суперкомпьютеров на планете

Опубликовано 22 января 2025, 08:081 мин.
Трамп выделил $500 млрд на один из мощнейших ИИ-суперкомпьютеров на планетеГлава OpenAI остался в восторге
Президент США Дональд Трамп анонсировал выделение $500 млрд на проект Stargate, который направлен на развитие инфраструктуры для искусственного интеллекта (ИИ).
Проект стартует при участии OpenAI, SoftBank, Oracle, а также других крупных компаний, включая Microsoft и NVIDIA.
Инициатива создаст более 100 тыс рабочих мест и укрепит позиции США в глобальной технологической гонке, где основным конкурентом остается Китай.
Дата-центры и исследовательские кампусы будут строиться по всей стране, а первые объекты уже закладываются в Техасе.
Глава OpenAI Сэм Альтман выразил восторг, отметив, что такой масштабный проект возможен только в США. Генеральный директор SoftBank Масайоши Сон добавил, что развитие ИИ окажет влияние не только на бизнес, но и на решение глобальных проблем.