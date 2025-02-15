Трамп захотел сокращения количества ядерного оружия у США

Опубликовано 15 февраля 2025, 18:001 мин.
Трамп захотел сокращения количества ядерного оружия у СШАГоворит, что хочет «денуклеаризации»
Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет, чтобы США сократили свои ядерные вооружения наряду с Россией и Китаем, стремясь сократить военные расходы Америки вдвое. Его комментарии вызвали обеспокоенность европейских лидеров, особенно «в отношении поддержки США НАТО и Украины», пишут СМИ.
Выступая в Белом доме, Трамп поставил под сомнение необходимость создания нового ядерного оружия, заявив, что в мире уже есть достаточно ядерного оружия, чтобы вызвать массовые разрушения. Он предупредил, что если это оружие когда-нибудь будет использовано, то это может привести к «забвению».
Трамп заявил, что надеется встретиться с президентом Китая Си Цзиньпином и президентом России Владимиром Путиным. Он также заявил, что Китай, хотя и отстает по ядерному вооружению, может догнать США через пять-шесть лет.