Трамп захотел сокращения количества ядерного оружия у США

Выступая в Белом доме, Трамп поставил под сомнение необходимость создания нового ядерного оружия, заявив, что в мире уже есть достаточно ядерного оружия, чтобы вызвать массовые разрушения. Он предупредил, что если это оружие когда-нибудь будет использовано, то это может привести к «забвению».

Трамп заявил, что надеется встретиться с президентом Китая Си Цзиньпином и президентом России Владимиром Путиным. Он также заявил, что Китай, хотя и отстает по ядерному вооружению, может догнать США через пять-шесть лет.