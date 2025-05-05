Трамп захотел сократить бюджет NASA ради планов Маска на Марс

Опубликовано 05 мая 2025, 12:001 мин.
Трамп захотел сократить бюджет NASA ради планов Маска на МарсКритикуют его решение
Администрация президента Дональда Трампа обнародовала предложение по бюджету NASA на 2026 год, предусматривающее сокращение финансирования на четверть — примерно на $6 млрд, до $18,8 млрд. Как сообщает The Verge, план нацелен на поддержку коммерческих космических компаний, таких как SpaceX Илона Маска, и приоритет миссий на Марс, но жертвует ключевыми научными программами и инфраструктурой.
© Ferra.ru
Бюджет урезает $508 млн на Международную космическую станцию (МКС), сокращая экипаж и исследования, чтобы сосредоточиться на программах Луны и Марса. Наука теряет $2,265 млрд, включая отмену миссии Mars Sample Return, которая должна была доставить образцы с Марса. Также предлагается прекратить использование ракеты Space Launch System (SLS) и капсулы Orion после миссии Artemis III в 2027 году, называя их «чрезмерно дорогими» с ценой запуска в $4 млрд.
SLS — мощная ракета NASA для лунных миссий, а Artemis — программа возвращения астронавтов на Луну. Сокращения вызвали критику: ученые называют их «катастрофическими» для науки и конкурентоспособности США.