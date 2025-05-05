Трамп захотел сократить бюджет NASA ради планов Маска на Марс

Бюджет урезает $508 млн на Международную космическую станцию (МКС), сокращая экипаж и исследования, чтобы сосредоточиться на программах Луны и Марса. Наука теряет $2,265 млрд, включая отмену миссии Mars Sample Return, которая должна была доставить образцы с Марса. Также предлагается прекратить использование ракеты Space Launch System (SLS) и капсулы Orion после миссии Artemis III в 2027 году, называя их «чрезмерно дорогими» с ценой запуска в $4 млрд.

SLS — мощная ракета NASA для лунных миссий, а Artemis — программа возвращения астронавтов на Луну. Сокращения вызвали критику: ученые называют их «катастрофическими» для науки и конкурентоспособности США.