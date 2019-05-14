Трамп заплатит NASA $1,6 миллиарда для скорого возвращения астронавтов на Луну

Эти средства дополнят бюджет миссии: $21 миллиард уже есть у NASA. Ещё $1,6 миллиарда будут направлены на то, чтобы приблизить момент отправки людей на Луну. Первоначально США планировали вернуться на спутник Земли в 2028 году, однако теперь признали это слишком поздним сроком.

В целом, за ближайшие годы NASA предстоит построить новую ракету-носитель для запуска пилотируемой капсулы «Орион». Дополнительные средства должны ускорить эту работу.

Также стало известно название будущей лунной миссии — Артемида, в честь сестры Аполлона. Напомним, американская космическая программа «Аполлон» стартовала в 1967 году. Уже в 1969 году экипаж «Аполлона-11» впервые в истории человечества вышел на поверхность Луны.