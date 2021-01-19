Наука и технологии
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Трамп запретил США покупать беспилотники у России и Китая
А ещё у Ирана и Северной Кореи
Дональд Трамп подписал указ, по которому американские ведомства не могут закупать беспилотники у России, Ирана КНР и КНДР. Эти страны назвали «противниками» США, угрожающими национальной безопасности страны.
Власти США отметили, что не хотят допустит приобретения на средства налогоплательщиков аппаратов, которые создают неприемлемые риски для национальной безопасности. А операции с дронами подразумевают сбор и хранение конфиденциальной информации. Поэтому США не хотят приобретать такие аппараты и ПО у «иностранных противников».
Так в документе назвали «КНДР, Иран, Китай, Россию или любую другую страну, территорию, неправительственную организацию, которые причастны к долгосрочным схемам деятельности, неблагоприятной для национальной и экономической безопасности США».
Ранее Военно-воздушные силы (ВВС) США раскритиковали за закупку нескольких десятков беспилотников у Китая.