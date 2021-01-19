Трамп запретил США покупать беспилотники у России и Китая

Власти США отметили, что не хотят допустит приобретения на средства налогоплательщиков аппаратов, которые создают неприемлемые риски для национальной безопасности. А операции с дронами подразумевают сбор и хранение конфиденциальной информации. Поэтому США не хотят приобретать такие аппараты и ПО у «иностранных противников».

Так в документе назвали «КНДР, Иран, Китай, Россию или любую другую страну, территорию, неправительственную организацию, которые причастны к долгосрочным схемам деятельности, неблагоприятной для национальной и экономической безопасности США».

Ранее Военно-воздушные силы (ВВС) США раскритиковали за закупку нескольких десятков беспилотников у Китая.