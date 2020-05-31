Наука и технологии
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Трамп запретил въезд в США китайским учёным
Боится кражи американских технологий
Стало известно, что президент США Дональд Трамп запретил въезд в США китайским учёным. Это касается тех исследователей, что связаны с организациями, которые реализуют или поддерживают стратегию слияния китайских военно-гражданских технологий (MCF).
Таким образом, в США не смогут въехать по визам F или J для исследований или учёбы граждане, которые не являются иммигрантами из Китая. Запрет не коснётся только студентов, въезжающих в страну на законных основаниях.
В заявлении Белого дома говорится, что Китай крадёт американские технологии, а это угрожает безопасности и экономике США. Кроме того, Трамп считает, что стратегия MCF — это попытка Китая создать «самые технологически продвинутые вооружённые силы в мире».