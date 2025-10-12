Трамп запустил сайт-агрегатор лекарств TrumpRx, но к нему много вопросов

Опубликовано 12 октября 2025, 12:451 мин.
Трамп запустил сайт-агрегатор лекарств TrumpRx, но к нему много вопросовНовый сайт президента США
Дональд Трамп запустил новый сайт TrumpRx.gov, который в теории должен помочь американцам с доступом к лекарствам. Пока сайт не функционирует полностью, зато на главной странице первым делом виден сам Трамп.
Одна из фотографий на сайте выглядит созданной ИИ: на ней искажены руки и ноги, а детали выглядят странно и нереалистично. В СМИ пишут, что это якобы доказывает — визуальный контент подготовлен поспешно, что не вызывает доверия.
Сайт обещает снизить траты на лекарства, но эксперты отмечают, что реальные выгоды будут “минимальными”. Большинство американцев получает лекарства через страхование, а сделки с крупными фармкомпаниями в основном выгодны только для людей, покупающих лекарства за наличные.
Согласно TrumpRx, сайт не продаёт лекарства напрямую, а помогает находить лучшие цены и повышает “прозрачность” покупки, исключая посредников. Однако детали работы сервиса пока неизвестны.