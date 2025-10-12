Трамп запустил сайт-агрегатор лекарств TrumpRx, но к нему много вопросов

Сайт обещает снизить траты на лекарства, но эксперты отмечают, что реальные выгоды будут “минимальными”. Большинство американцев получает лекарства через страхование, а сделки с крупными фармкомпаниями в основном выгодны только для людей, покупающих лекарства за наличные.

Согласно TrumpRx, сайт не продаёт лекарства напрямую, а помогает находить лучшие цены и повышает “прозрачность” покупки, исключая посредников. Однако детали работы сервиса пока неизвестны.