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Трамп заявил, что США создают «супер-пупер-ракету»
Это заявление уже высмеяли в соцсетях
Вчера в сети появился новый повод для шуток. Президент Дональд Трамп заявил, что США создают «супер-пупер-ракету» (super-duper missile). Она, по сообщению главы государства, будет сверхбыстрой.
Об этом Трамп заявил на церемонии представления нового флага Космических сил США. «Я называю это "супер-пупер-ракетой". И я слышал недавно, что она в 17 раз быстрее тех, что имеются сейчас, если брать для сравнения самую быструю ракету, которая есть сейчас», — приводит цитату американского президента издание «Коммерсант».
Президент США также добавил, что страна вынуждена разрабатывать военную технику «невиданного ранее уровня». Всё из-за возможностей противников. По словам Трампа, проект новой ракеты уже получил «зелёный свет».
Агентство ТАСС отметило, что заявление президента США уже стало мемом в американских соцсетях. Главным образом пользователей возмутило само выражение «супер-пупер», которое они сочли неуместным для президента.