Трамп заявил, что США создают «супер-пупер-ракету»

Об этом Трамп заявил на церемонии представления нового флага Космических сил США. «Я называю это "супер-пупер-ракетой". И я слышал недавно, что она в 17 раз быстрее тех, что имеются сейчас, если брать для сравнения самую быструю ракету, которая есть сейчас», — приводит цитату американского президента издание «Коммерсант».

Президент США также добавил, что страна вынуждена разрабатывать военную технику «невиданного ранее уровня». Всё из-за возможностей противников. По словам Трампа, проект новой ракеты уже получил «зелёный свет».

Агентство ТАСС отметило, что заявление президента США уже стало мемом в американских соцсетях. Главным образом пользователей возмутило само выражение «супер-пупер», которое они сочли неуместным для президента.