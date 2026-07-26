Трамп заявил о проверке ЕС после штрафа Google на €890 млн

Европейская комиссия ранее оштрафовала Alphabet, материнскую компанию Google, на €890 млн, обвинив ее в нарушении правил ЕС, направленных на ограничение влияния крупных технологических компаний.

Трамп назвал решение европейских властей незаконным и заявил, что США рассмотрят меры в отношении практики, которую он считает ущемлением интересов американского бизнеса.

Расследование должно оценить действия ЕС в отношении американских компаний. Подробности возможных дальнейших шагов со стороны Вашингтона пока не сообщались.