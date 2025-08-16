Трампа обвинили в выгодных сделках для компаний, куда он вкладывал деньги

Так, Apple была освобождена от 100-процентного тарифа на полупроводники, а Nvidia получила право продавать чипы искусственного интеллекта в Китай при условии, что 15% выручки уйдёт в бюджет США. Многие эксперты назвали эту схему взяткой.

Согласно документам, на конец прошлого года Трамп владел акциями Nvidia на сумму 615 тыс. — 1,3 млн долларов и акциями Apple на 650 тыс. — 1,35 млн долларов. Кроме того, в его портфеле были бумаги Microsoft, Blackstone и собственных компаний.

В отличие от большинства президентов со времён 1970-х годов, Трамп не передал активы в «слепой траст», который исключает возможность влиять на инвестиции. Его имущество управляется трастом под контролем детей, что не обеспечивает такой же защиты от конфликта интересов, отмечают эксперты.

Представители Белого дома утверждают, что «конфликтов интересов нет».