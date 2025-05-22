Трамповский проект «Золотого купола» за $175 млрд передали Космическим войскам

Опубликовано 22 мая 2025, 09:451 мин.
Трамповский проект «Золотого купола» за $175 млрд передали Космическим войскамТрамп поручил генералу Космических войск возглавить проект
Дональд Трамп объявил о начале масштабной программы противоракетной обороны под названием «Золотой купол». Руководить проектом будет генерал Космических войск США Майкл Гютляйн.
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Программа направлена на защиту США от всех видов ракетных угроз — включая гиперзвуковые, баллистические и крылатые ракеты, а также дроны. В проекте будут задействованы «новейшие технологии» на суше, в воздухе и в космосе: спутниковые сенсоры, перехватчики и современные системы управления.
На её реализацию планируется потратить $ 175 миллиардов, первые $ 25 миллиардов уже заложены в бюджет. Трамп надеется завершить строительство системы до конца своего срока.
Генерал Гютляйн имеет большой опыт в сфере космических и оборонных технологий. Он сравнил масштаб проекта с Манхэттенским проектом времён Второй мировой войны. Главной трудностью он считает необходимость наладить работу между разными ведомствами.