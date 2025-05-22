Трамповский проект «Золотого купола» за $175 млрд передали Космическим войскам

Программа направлена на защиту США от всех видов ракетных угроз — включая гиперзвуковые, баллистические и крылатые ракеты, а также дроны. В проекте будут задействованы «новейшие технологии» на суше, в воздухе и в космосе: спутниковые сенсоры, перехватчики и современные системы управления.

На её реализацию планируется потратить $ 175 миллиардов, первые $ 25 миллиардов уже заложены в бюджет. Трамп надеется завершить строительство системы до конца своего срока.

Генерал Гютляйн имеет большой опыт в сфере космических и оборонных технологий. Он сравнил масштаб проекта с Манхэттенским проектом времён Второй мировой войны. Главной трудностью он считает необходимость наладить работу между разными ведомствами.