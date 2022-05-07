Трампу не дали засудить соцсеть Twitter за блокировку его аккаунта

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Трампу не дали засудить соцсеть Twitter за блокировку его аккаунтаВсе доводы бывшего президента отклонили
Окружной судья штата Сан-Франциско Джеймс Донато отклонил иск бывшего президента США Дональда Трампа против Twitter. Тот пытался оспорить блокировку аккаунта в соцсети.
Трамп утверждал, что Twitter нарушил его право на свободу слова, гарантированное первой поправкой к Конституции США. Судья этот довод отклонил. Также не прошёл аргумент, что социальная сеть заблокировала аккаунт Трампа согласно «спорной» статье 230 федерального закона о соблюдении приличий в коммуникациях. Эта статья разрешает технологическим компаниям решать, как модерировать контент на своих платформах.
Напомним, Twitter и другие соцсети заблокировали Трампа после беспорядков, которые устроили сторонники президента в здании Капитолия.
В начале апреля Илон Маск приобрёл 9,2% доли Twitter.