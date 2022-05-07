Трампу не дали засудить соцсеть Twitter за блокировку его аккаунта

Трамп утверждал, что Twitter нарушил его право на свободу слова, гарантированное первой поправкой к Конституции США. Судья этот довод отклонил. Также не прошёл аргумент, что социальная сеть заблокировала аккаунт Трампа согласно «спорной» статье 230 федерального закона о соблюдении приличий в коммуникациях. Эта статья разрешает технологическим компаниям решать, как модерировать контент на своих платформах.

Напомним, Twitter и другие соцсети заблокировали Трампа после беспорядков, которые устроили сторонники президента в здании Капитолия.

В начале апреля Илон Маск приобрёл 9,2% доли Twitter.