Травмируют ли психику сексуализированные компьютерные игры

Один из авторов исследования пояснил, что изучает влияние видеоигр на людей уже два десятилетия. Он уже пришёл к выводу, что нет никакой связи между насилием в играх и преступлениями, но люди по-прежнему задают много вопросов о сексуализации и о том, делают ли игры мужчин-игроков сексистами, а геймерш — недовольными собой и своим телом.

Учёный и его коллеги провели метаанализ 18 соответствующих исследований. Им не удалось найти статистически значимую связь между видеоиграми и сексистскими взглядами или психологическим благополучием. Учёный отметил, что в обществе есть много преувеличений и возмущения, но существует очень мало доказательств того, что видеоигры причиняют какой-либо «вред» игрокам мужского или женского пола.