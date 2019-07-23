Требования по закону об изоляции Рунета назвали невыполнимыми

Проект требует создания VPN-соединений от национальной системы доменных имён к каждому ресурсу в российском сегменте интернета. Только так можно будет выполнить требование по защите сетевого оборудования от несанкционированного доступа. Однако РСПП считает, что это малореально и лишняя головная боль для всех участников рынка, не предусмотренная федеральным законом.

Национальная система доменных имён должна появиться в России к 1 января 2021 года. По сути, это база данных с доменными именами, приобретёнными российскими пользователями. Роскомнадзора хочет, чтобы она состояла из сайтов в зонах .RU, .РФ и .SU. Это должно «защитить рунет от внешних угроз». Сам же закон о «суверенном рунете», предусматривающий данную меру, вступит в силу 1 ноября 2019 года.