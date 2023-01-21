Трекер Apple AirTag спас жизнь домашнего питомца

Собака во время прогулки отстала от хозяйки и оказалась в бассейне для защиты от наводнений. Затем его унесло "быстро движущейся водой", он исчез из виду и попал в расположенную неподалеку трубу.

"Он отстал от меня и просто спустился в этот дренаж. Вода неслась так быстро…", - сказала владелица в интервью ABC7.

Очевидцы помогли ей вызвать спасателей, которые бросились на поиски Шеймуса (кличка собаки). К счастью, у него на ошейнике была не только обычная идентификационная бирка, но и AirTag. Благодаря этому, а также лаю Шеймуса, спасатели нашли его. После спасения Шеймус был найден "без травм и в хорошем настроении".