Трекер Galaxy SmartTag 2 за $30 выйдет скоро, но будет работать лишь с Samsung

Устройство использует Bluetooth и UWB для отслеживания и может быть сопряжено со смартфонами Samsung, чтобы помочь пользователю определить местонахождение своих вещей. В SmartTag 2 теперь установлен более емкий аккумулятор, рассчитанный на 700 дней работы. Кроме того, устройство имеет класс защиты от воды и пыли IP67 и поддерживает технологию Bluetooth Low Energy с максимальным радиусом действия 120 м.

Однако важно отметить, что SmartTag 2 по-прежнему предназначен исключительно для устройств Samsung, что пока что лишает его возможности использовать сеть Google Find My Device, которая еще не полностью реализована для телефонов на базе Android.

Galaxy SmartTag 2 будет доступен в черном и белом цветовых вариантах с 10 октября.