Трекеры Apple AirTag спровоцировали «бум» преследованиях в США

В иске, первоначально поданном в декабре 2022 года, утверждается, что в последнее время участились случаи использования меток AirTag для преследования, включая международные инциденты и более 150 полицейских сообщений в США к апрелю 2022 года.

Истцы подчеркивают, что компания Apple не приняла достаточных мер для уменьшения потенциального вреда, наносимого преследованием с помощью AirTag. Они утверждают, что эта проблема может привести к серьезным финансовым потерям, поскольку жертвам приходится покрывать такие расходы, как наем механиков для поиска скрытых AirTag или переезд, чтобы скрыться от преследователей. Еще хуже то, что преследование с использованием AirTag может перерасти в насилие или даже убийство.

Истцы требуют, чтобы компания повысила осведомленность о неправомерном использовании AirTag преследователями и обеспечила информирование правоохранительных органов.