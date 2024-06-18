Трехногий лев установил рекорд, переплыв кишащую крокодилами реку

Опасное путешествие львов было задокументировано исследователями под руководством Александра Брачковски (Alexander Braczkowski) из Университета Гриффита. Используя тепловизионную камеру H20T и беспилотник DJI Matrice 300, команда запечатлела успешную попытку львов проплыть 1,5 километра, что является самым длинным задокументированным водным путешествием африканских львов. Предыдущие рекорды отмечали заплывы не более чем на 100 метров.

Брачковски предполагает, что пересечение канала львами было вызвано дисбалансом в соотношении полов и необходимостью найти новую территорию и товарищей. Исследование призывает к дальнейшему изучению влияния антропогенного давления на среду обитания и поведение больших кошек.