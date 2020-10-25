Тренировка одной руки «накачала» и другую

Кратко об исследовании пишет “Популярная механика”. Авторы новой работы утверждают, что тренировка одной руки делает сильнее другую, а также снижает потерю мышечной массы.

Учёные провели эксперимент. Они взяли 30 участников, среди которых было 18 мужчин, и попросили их проводить по восемь часов в день с перевязанной рукой в течение месяца. Добровольцев также разделили на три группы. Участники первой не делали никаких упражнений, участники других делали различные упражнения.

В итоге исследователи измерили окружность бицепса, силу и нервные импульсы в неактивной руке. Как оказалось, те, люди, которые выполняли упражнения, потеряли всего 2% мышечной массы, а те, что ничего не делали, потеряли 28%. Кроме того, добровольцы, которые тренировались определённым образом (с эксцентрическими упражнениями), лучше развили мышцы.