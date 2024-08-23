Тренировки активизируют очищение клеток от повреждений, показало исследование

Опубликовано 23 августа 2024, 22:55
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Тренировки активизируют очищение клеток от повреждений, показало исследованиеЧто может привести к разработке новых методов лечения сердечной недостаточности
Международная команда ученых под руководством Университета Бонна обнаружила, что силовые тренировки активируют механизмы удаления клеточных отходов, что имеет важные последствия для лечения сердечной недостаточности и нервных заболеваний. Результаты исследования опубликованы в журнале Current Biology.
Протеин BAG3 играет ключевую роль в удалении поврежденных клеточных компонентов, формируя аутофагосома — своеобразные «мусорные пакеты» внутри клеток. Исследование показало, что силовые тренировки активируют BAG3 в мышцах, что улучшает утилизацию клеточного мусора и может предотвратить мышечную слабость и сердечную недостаточность.
Открытие также имеет значение для спортивной медицины и физиотерапии, помогая оптимизировать тренировочные программы. Кроме того, изучение системы BAG3 может привести к новым методам лечения для космонавтов и пациентов с нервными заболеваниями.