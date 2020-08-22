Треть рабочих навыков становятся бесполезными в течение трёх лет

Специалисты выяснили, что лишь 54% новых навыков, которые сотрудники получают в компании, применяются затем на практике. В то же время с каждым годом число знаний, необходимых для работы, увеличивается на 10%.

В Gartner пришли к выводу, что компании практикуют старые методы обучений сотрудников из-за давления руководителей. Специалисты рекомендуют применять следующий подход: давать сотрудникам самим решать, какие навыки и знания необходимы им в данный момент. Это позволит избавиться от проблемы с неактуальными знаниями. При указанном выше подходе сотрудники используют в работе 75% новых навыков.