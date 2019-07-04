Треть россиян готовы вернуться на старую работу

Эксперты опросили 1600 экономически активных россиян с опытом работы. Их спрашивали, согласятся ли они вернуться на прежнее место работы, если позовут. 26% респондентов ответили утвердительно. При этом женщины заявляли о согласии чаще, чем мужчины (30% против 23%). Что интересно, чем выше был уровень дохода участников опроса, тем меньше им нравилась перспектива вернуться на старую работу.

Те же, кто был согласен, основной причиной называли зарплату (53%). Только 6% отметили, что их могли бы вернуть перспектива повышения в должности и смена руководства.

Superjob также узнал о реальных случаях возврата на работу. Как оказалось, женщин звали на прежнее место чаще (48%), чем мужчин (43%). Практика подтвердила теорию: люди возвращаются на старую работу главным образом из-за высокой зарплаты.