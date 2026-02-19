Треть россиян хочет, чтобы оператор сам блокировал спам-звонки

Если кратко, то 85% респондентов хотя бы раз пытались обмануть по телефону. При этом 12% опрошенных признались, что теряли деньги из-за мошенников. 35% получают подозрительные звонки чаще пяти раз в месяц. Еще 17% — 3−5 раз, а 23% — 1−2 раза в месяц.

Несмотря на высокую активность аферистов, треть опрошенных (30%) вообще никак не защищаются от нежелательных звонков. Остальные используют базовые методы: 33% подключили определитель номера или антиспам, еще 33% просто блокируют неизвестные номера. Лишь 4% в случае сомнений советуются с банком или оператором в чате.

При этом у людей есть четкое мнение, кто должен их защищать. Каждый третий уверен, что оператор связи обязан сам блокировать подозрительные вызовы, не дожидаясь жалобы абонента. 31% ждут развития технологий фильтрации спама, а 24% хотят, чтобы их просто предупреждали об угрозе. Еще 7% считают, что операторы должны обучать абонентов основам безопасности. И только 2% полагают, что оператор не обязан ничего делать.