"Третья попытка создать черную дыру": ученые вновь запустят Большой адронный коллайдер

После успешного завершения второго запуска в декабре 2018 года БАК был целенаправленно остановлен для проведения обновлений. Во время остановки, которая также включала в себя задержки из-за пандемии COVID-19, члены команды ЦЕРН готовились к новым экспериментам на коллайдере, поскольку были проведены крупные модернизации для увеличения его мощности и возможностей.

Находясь на пороге новой физики, ученые стремятся использовать новые возможности БАК для исследования бозона Хиггса, изучения темной материи и потенциального расширения нашего понимания стандартной модели - ведущей теории, описывающей все известные фундаментальные силы и элементарные частицы во Вселенной.

Однако вскоре БАК вернется к тому, что он умеет делать лучше всего: ускорять протоны (или ионы) до скорости, близкой к скорости света, и сталкивать их друг с другом.