Тревожные звонки: мир впервые превысил предел потепления в 1,5°C

Хотя технически Парижское соглашение не нарушено, цель которого — ограничить долгосрочное потепление «значительно ниже 2 °C, предпочтительно до 1,5°C» по сравнению с доиндустриальным уровнем, это нарушение подчеркивает растущий риск превышения даже самой амбициозной цели. Как предупреждает профессор Боб Уотсон, бывший председатель климатического органа ООН, «это намного превышает все допустимые пределы», а разрушительные последствия наводнений, засух, аномальной жары и лесных пожаров уже очевидны по всему миру.

Нарушение температурного режима — не единственный тревожный признак. Температура поверхности мирового океана также достигла самого высокого среднего значения за всю историю наблюдений, что еще больше подчеркивает масштабный характер изменения климата. Ученые подчеркивают, что, хотя оценки разных групп могут немного отличаться, от факта, что мы переживаем самый теплый период в современной истории, никуда не деться.

Несмотря на то, что ситуация пугающая, исследователи подчеркивают, что у людей все еще есть возможность изменить курс. Постоянный прогресс в области возобновляемых источников энергии и внедрения электромобилей отодвинул некоторые из наихудших сценариев.