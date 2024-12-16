Три из четырёх затмений 2025 года будут видны из России

В 2025 году россияне смогут наблюдать два солнечных и два лунных затмения, астрономы сообщают, что почти все эти явления будут видны на территории России. В Московском планетарии подчеркнули, что главными событиями года станут частные затмения Солнца и полные затмения Луны, три из которых можно будет наблюдать в различных регионах нашей страны.

Одним из самых ярких событий станет полное лунное затмение, которое произойдёт 14 марта. Оно начнётся в 6:57 по московскому времени, а полная фаза продлится с 9:26 до 10:31. Затмение будет видно в созвездии Льва и коснётся Чукотки, Камчатки и Магаданской области. Уже 29 марта состоится частное солнечное затмение, которое будет видно на Кольском полуострове, в Баренцбурге и других регионах России, хотя максимальная фаза затмения в Москве будет совсем небольшой.

Осенью 2025 года россияне смогут увидеть ещё два затмения. Полное лунное затмение 7 сентября будет длиться с 18:28 до 23:55 мск, а его полная фаза будет видна с 20:30 до 21:52. Это затмение смогут наблюдать почти все жители России и стран СНГ. А вот частное солнечное затмение 21 сентября будет недоступно для наблюдения с территории России. Кроме того, в 2025 году будет несколько уникальных астрономических явлений, например, Суперлуние 5 ноября, когда Луна окажется в своей ближайшей точке к Земле.