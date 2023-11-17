Три причины, почему кошка ложится спать рядом с вами

Тепло и безопасность. Температура тела кошки на 1-2 градуса выше, чем у температура человеческого тела. В результате сохранять тепло питомцам сложнее, особенно когда они спят. Ещё кошка может спать рядом с человеком, потому что чувствует себя так в безопасности.

Привычка и уют. Формируются привычки у кошек быстро. Поэтому если ещё котёнком питомец спал около человека, то и в дальнейшем это поведение будет сохраняться.