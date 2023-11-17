Три причины, почему кошка ложится спать рядом с вами

07:30, 17 ноября 2023
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Три причины, почему кошка ложится спать рядом с вамиОб этом важно знать
Не все кошки на самом деле ложатся спать рядом с людьми. И у такого поведения есть несколько объяснений.
Тепло и безопасность. Температура тела кошки на 1-2 градуса выше, чем у температура человеческого тела. В результате сохранять тепло питомцам сложнее, особенно когда они спят. Ещё кошка может спать рядом с человеком, потому что чувствует себя так в безопасности.
Привычка и уют. Формируются привычки у кошек быстро. Поэтому если ещё котёнком питомец спал около человека, то и в дальнейшем это поведение будет сохраняться.
Выражение любви, привязанности, стремление получить внимание. Сон рядом с хозяином - один из способов кошки выразить по отношению к нему привязанность.
Источник:iXBT.com
Автор:Валерия ФилимоноваТеги:
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