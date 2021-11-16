Три причины, почему во время работы нужно убрать смартфон подальше

Научные исследования доказывают, что смартфон негативно сказывается на состоянии человека как во время работы, так и во время отдыха. Прежде всего, мы на самом деле пользуемся этим гаджетом дольше, чем нам кажется: 5 часов в среднем ежедневно, а по ощущениям - где-то 2,5 часа.

Также когда мы часто отвлекаемся на мобильное устройство, то наша концентрация ухудшается. Связано этом с тем, что мозгу нужно 23 минуты, чтобы полностью сосредоточиться на чём-либо, а если проверять телефон каждые 5 минут, то времени на концентрацию не остаётся.

Наконец, важный факт: «листание ленты» - это для мозга вовсе не отдых. Человек способен либо отдыхать, либо обрабатывать информацию. То есть просмотр видео на YouTube после работы только ещё больше перегрузит мозг.