Три причины, почему во время работы нужно убрать смартфон подальше

Три причины, почему во время работы нужно убрать смартфон подальшеИ чем полезен отдых от мобильного устройства
Научные исследования доказывают, что смартфон негативно сказывается на состоянии человека как во время работы, так и во время отдыха. Прежде всего, мы на самом деле пользуемся этим гаджетом дольше, чем нам кажется: 5 часов в среднем ежедневно, а по ощущениям - где-то 2,5 часа.
Также когда мы часто отвлекаемся на мобильное устройство, то наша концентрация ухудшается. Связано этом с тем, что мозгу нужно 23 минуты, чтобы полностью сосредоточиться на чём-либо, а если проверять телефон каждые 5 минут, то времени на концентрацию не остаётся.
Наконец, важный факт: «листание ленты» - это для мозга вовсе не отдых. Человек способен либо отдыхать, либо обрабатывать информацию. То есть просмотр видео на YouTube после работы только ещё больше перегрузит мозг.
Что можно сделать, чтобы снизить риск негативных последствий от постоянного использования смартфона? Сначала - просто посчитать, сколько времени в день вы проводите «в телефоне». Затем выделите определённое количество часов на поиск информации, общение, чтение новостей и т.п. Кроме этого, лучше всегда спрашивать себя, а точно ли вы хотите разблокировать гаджет и для чего вам это нужно.
Сейчас на место формулы «Кто владеет информацией, тот правит миром» пришла другая - «Правит миром тот, кто владеет концентрацией». Для максимальной концентрации на работе отключите на короткое время уведомления. Чтобы вам не мешал яркий фон или реклама на компьютере, переведите его экран в чёрно-белый режим, а вкладки браузера - в режим чтения.
Что касается отдыха, то лучше будет вместо просмотра видео выбрать прогулку. Также полезным будет общение с людьми (вживую), медитация.