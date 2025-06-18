Три российские компании вместе займутся составлением сценариев применения дронов

Опубликовано 18 июня 2025, 20:011 мин.
Три российские компании вместе займутся составлением сценариев применения дроновГТЛК, «Терра тех» и «Хайтэк»
На Петербургском международном экономическом форуме подписано соглашение о сотрудничестве между ГТЛК, «Терра тех» и компанией «Хайтэк». Партнёры будут вместе развивать технологии, которые объединяют работу дронов, спутников и искусственного интеллекта, пишет ТАСС.
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Как рассказал глава ГТЛК Евгений Дитрих, объединение этих направлений поможет создать точные и быстрые цифровые сервисы, которые будут полезны как для государства, так и для бизнеса.
Компании планируют совместно разрабатывать новые продукты, объединяя научные знания и практический опыт. В планах — создание умных бортовых компьютеров с ИИ, инновационных процессоров и программ, способных обрабатывать изображения с помощью нейросетей.
Также участники намерены сформировать пул высокотехнологичных проектов и внести вклад в реализацию стратегии развития электронной промышленности России до 2030 года.