Три российские компании вместе займутся составлением сценариев применения дронов

Как рассказал глава ГТЛК Евгений Дитрих, объединение этих направлений поможет создать точные и быстрые цифровые сервисы, которые будут полезны как для государства, так и для бизнеса.

Компании планируют совместно разрабатывать новые продукты, объединяя научные знания и практический опыт. В планах — создание умных бортовых компьютеров с ИИ, инновационных процессоров и программ, способных обрабатывать изображения с помощью нейросетей.

Также участники намерены сформировать пул высокотехнологичных проектов и внести вклад в реализацию стратегии развития электронной промышленности России до 2030 года.