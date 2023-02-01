Три самых популярных смартфона на рынке б/у в России

Три самых популярных смартфона на рынке б/у в РоссииВыбирать есть из чего
Если вы хотели взять смартфон подешевле, то можете присмотреться к восстановленным или б/у моделям. Как раз стало известно, что бренды Samsung, iPhone и Xiaomi стали самыми популярными среди восстановленных смартфонов в 2022 году, сообщает МегаФон. Лидером стал iPhone 7.
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iPhone 7 стал самым популярным среди восстановленных смартфонов по итогам 2022 года, выяснил МегаФон. В пятерку вошли еще iPhone 8 и iPhone XR, а вторую и третью строчки заняли Samsung Galaxy А10 и Xiaomi Redmi 9A.
На “вторичке” чаще всего покупают флагманские модели высокой ценовой категории, однако есть и исключения. Так, по данным оператора, в топ-10 популярных устройств в 2022 году вошёл смартфон Huawei Y5p, чья стоимость меньше 10 тыс рублей.
Интересно, что во втором и третьем кварталах 2022 года россияне чаще приобретали модели iPhone, а вот в четвертом квартале уже перешли на Android-смартфоны. Объясняется это тем, что российский рынок под конец года “насытился” новыми смартфонами Apple “после их краткосрочного дефицита”.