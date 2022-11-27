Три способа, как не потратить слишком много денег в дни распродаж

Три способа, как не потратить слишком много денег в дни распродажНе торопитесь делать покупки, даже со скидками
Настал период праздничных распродаж, поэтому многие из нас опасаются, что могут потратить чересчур много денег на подарки. Психологи дали три совета, благодаря которым вы сэкономите деньги и останетесь довольны покупками.
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Одна из необычных особенностей нашего мозга состоит в том, что мы можем как бы путешествовать во времени и представлять, что будет в дальнейшем. Специалисты называют это аффективным прогнозированием. Но исследования показывают, что мы часто ошибаемся в таком прогнозировании, причём и с точки зрения эмоций, которые будем испытывать, и с точки зрения их продолжительности и интенсивности. Доказательство этого - те, кто выиграл в лотерею: они или недовольны этим, или счастливы, но недолго.
Кроме того, учёные выяснили, что человек может чувствовать себя счастливым, даже если он будет просто представлять грядущие события. Более того, скорее всего, он даже будет ощущать себя счастливее до того, как получит желаемое.
Если вы хотите в дни распродаж максимально эффективно воспользоваться особенностями вашего мозга, то помните вот о чём.
- Платите сейчас, а потребляйте потом. Сейчас мы видим много предложений по типу «купи сейчас, заплати потом». Однако мгновенное удовлетворение потребности лишает нас предвкушения. Лучше всего будет сначала купить что-либо, а затем немного подождать перед тем, как этим воспользоваться. Также во время покупки, как показывают исследования, мы действительно испытываем боль, так как затраты - это форма потери. Психологи называют это болью оплаты. Причём чем выше цена, тем сильнее боль от покупки. А ещё эта боль будет сильнее при оплате наличными.
Усильте боль при покупке. Это можно сделать при помощи оплаты наличными или получения уведомления каждый раз, когда вы тратите деньги.
Покупайте не вещи, а впечатления. Исследования показывают, что именно так люди чувствуют себя счастливее. Одна из причин такого явления заключается в том, что наш мозг медленнее адаптируется к покупкам впечатлений, чем к покупкам материальных вещей. То есть между новым смартфоном и билетом на фестиваль лучше выбрать последнее.