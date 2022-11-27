Три способа, как не потратить слишком много денег в дни распродаж

Одна из необычных особенностей нашего мозга состоит в том, что мы можем как бы путешествовать во времени и представлять, что будет в дальнейшем. Специалисты называют это аффективным прогнозированием. Но исследования показывают, что мы часто ошибаемся в таком прогнозировании, причём и с точки зрения эмоций, которые будем испытывать, и с точки зрения их продолжительности и интенсивности. Доказательство этого - те, кто выиграл в лотерею: они или недовольны этим, или счастливы, но недолго.

Кроме того, учёные выяснили, что человек может чувствовать себя счастливым, даже если он будет просто представлять грядущие события. Более того, скорее всего, он даже будет ощущать себя счастливее до того, как получит желаемое.

Если вы хотите в дни распродаж максимально эффективно воспользоваться особенностями вашего мозга, то помните вот о чём.