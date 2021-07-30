Триколор, Ростелеком и другие: опубликован рейтинг провайдеров платного телевидения

По данным аналитиков, общее количество абонентов платного ТВ в России составило 45,104 млн домохозяйств по итогам второго квартала 2021 года. В среднем абоненты платят за услуги 194 рубля в месяц без НДС.

В топ-5 крупнейших операторов платного телевидения в России вошли «Триколор» (12,25 млн пользователей), «Ростелеком» (10,71 млн), МТС (4,45 млн), «ЭР-Телеком» (3,81 млн) и «Орион» (3,03 млн).

В целом, аналитики увидели во втором квартале 2021 года небольшой прирост рынка. В прошлом же году он смог набрать обороты благодаря пандемии.