Триколор, Ростелеком и другие: опубликован рейтинг провайдеров платного телевидения

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Триколор, Ростелеком и другие: опубликован рейтинг провайдеров платного телевиденияТакими услугами пользуются многие россияне
Информационно-аналитическое агентство TelecomDaily поделилось результатами анализа рынка платного ТВ в России. Стали известны провайдеры-лидеры, а также количество жителей страны, которые платят за услуги телевидения.
По данным аналитиков, общее количество абонентов платного ТВ в России составило 45,104 млн домохозяйств по итогам второго квартала 2021 года. В среднем абоненты платят за услуги 194 рубля в месяц без НДС.
В топ-5 крупнейших операторов платного телевидения в России вошли «Триколор» (12,25 млн пользователей), «Ростелеком» (10,71 млн), МТС (4,45 млн), «ЭР-Телеком» (3,81 млн) и «Орион» (3,03 млн).
В целом, аналитики увидели во втором квартале 2021 года небольшой прирост рынка. В прошлом же году он смог набрать обороты благодаря пандемии.