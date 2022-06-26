"Триллионы долларов": какая сумма вложений спасет мир от вездесущего дефицита полупроводников

Выступая перед CNBC, глава GlobalFoundries (GFS) также предсказал, что в ближайшие восемь-десять лет индустрия компьютерных чипов удвоится в размерах. Колфилд добавил, что такое быстрое расширение произойдет "независимо от некоторых макропроблем, которые мы наблюдаем сейчас". Генеральный директор GFS считает, что эти проблемы со временем "улягутся".

При этом сообщается, что GFS расширяет производственные мощности в США, Сингапуре и Германии, что позволит компании увеличить объем производства на 60% с отметки 2020 года до уровня, который она ожидает в 2024 году.