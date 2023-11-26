Наука и технологии
03:00, 26 ноября 2023
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Триллионы записей телефонных разговоров американцев тайно отслеживались

Возле телефона стоит молчать

На этой неделе стало известно о секретной программе правительства США «Аналитические службы данных», в рамках которой без ведома общественности отслеживаются записи телефонных разговоров американцев, пишет Wired.

Триллионы записей телефонных разговоров американцев тайно отслеживались

© Ferra.ru / Kandinsky 3

Эта секретная программа, ранее известная под названием Hemisphere и осуществляемая Белым домом совместно с телекоммуникационным гигантом AT&T, ежегодно отслеживает триллионы телефонных разговоров, включая невинных граждан, не подозреваемых ни в каких преступлениях.

Масштабы этой тайной слежки поражают воображение и вызывают серьезные опасения критиков по поводу неприкосновенности частной жизни и чрезмерного вмешательства государства.

Эти разоблачения служат суровым напоминанием о проблемах с конфиденциальностью и безопасностью в наш цифровой век. Будьте информированы и будьте бдительны.

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