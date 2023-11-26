Триллионы записей телефонных разговоров американцев тайно отслеживались

Эта секретная программа, ранее известная под названием Hemisphere и осуществляемая Белым домом совместно с телекоммуникационным гигантом AT&T, ежегодно отслеживает триллионы телефонных разговоров, включая невинных граждан, не подозреваемых ни в каких преступлениях.

Масштабы этой тайной слежки поражают воображение и вызывают серьезные опасения критиков по поводу неприкосновенности частной жизни и чрезмерного вмешательства государства.

Эти разоблачения служат суровым напоминанием о проблемах с конфиденциальностью и безопасностью в наш цифровой век. Будьте информированы и будьте бдительны.