Трофейные танки Leopard станут экспонатами выставки в Москве

Среди экспонатов — бронеавтомобиль Mamba Mk2 южноафриканского производства, а также трофейная американская гаубица M777. На выставке, которая продлится месяц, будет представлено более 30 единиц военной техники из 12 стран, в том числе США, Великобритании, Германии, Франции, Турции, Швеции, Чехословакии, ЮАР, Финляндии, Австралии, Австрии и Украины.

Посетители могут ознакомиться с тематическими зонами, где представлены трофейная военная техника, стрелковое оружие иностранных армий, документы, карты, идеологическая литература и украинское военное снаряжение. Информационные стенды рассказывают о странах происхождения техники, характеристиках и обстоятельствах попадания техники в руки российских войск.