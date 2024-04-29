Трофейные танки Leopard станут экспонатами выставки в Москве

Опубликовано 29 апреля 2024, 07:30
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Трофейные танки Leopard станут экспонатами выставки в МосквеНа Поклонной горе
Трофейные танки «Leopard 2A6» и Т-72 прибыли на Поклонную гору в Москве на выставку, организованную Министерством обороны РФ, пишет ТАСС. Выставка, открытие которой запланировано на 1 мая перед зданием Музея Победы, включает в себя разнообразные образцы военной техники.
Среди экспонатов — бронеавтомобиль Mamba Mk2 южноафриканского производства, а также трофейная американская гаубица M777. На выставке, которая продлится месяц, будет представлено более 30 единиц военной техники из 12 стран, в том числе США, Великобритании, Германии, Франции, Турции, Швеции, Чехословакии, ЮАР, Финляндии, Австралии, Австрии и Украины.
Посетители могут ознакомиться с тематическими зонами, где представлены трофейная военная техника, стрелковое оружие иностранных армий, документы, карты, идеологическая литература и украинское военное снаряжение. Информационные стенды рассказывают о странах происхождения техники, характеристиках и обстоятельствах попадания техники в руки российских войск.